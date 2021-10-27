Ростов-на-Дону, 27 октября, 2021, 12:23 — ИА Регнум. В Ростовской области за последние сутки подтверждено 32 летальных исхода среди пациентов с COVID-19. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве 27 октября.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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От осложнений, вызванных коронавирусом, скончались 17 женщин в возрасте от 46 до 85 лет и 15 мужчин в возрасте от 30 до 90 лет. Все пациенты страдали хроническими заболеваниями.

За весь период пандемии в Ростовской области COVID-19 не смогли победить 7 615 пациентов.