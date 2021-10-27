Москва, 27 октября, 2021, 12:07 — ИА Регнум. Число выявляемых случаев заражения коронавирусом в Москве снижается, следует из обновлённых 27 октября данных столичного оперштаба.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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За последние сутки в городе выявили 5789 случаев заражения коронавирусом, что меньше, чем накануне, когда выявили 6074 новых случая. При этом два дня назад суточный прирост в Москве был ещё выше — 7778 случаев.

Всего в городе за время пандемии выявили 1 786 570 заражений.

Также в штабе рассказали, что за сутки в столице от ковида скончался 91 житель.