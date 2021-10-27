Биробиджан, 27 октября, 2021, 12:07 — ИА Регнум. В Еврейской автономии жители в очередной раз пожаловались на ситуацию в здравоохранении региона. Пациенты областной больницы рассказали, что больных с подозрением на COVID-19 размещают в палатах рядом с пациентами, проходящими лечение от хронических заболеваний, написало 27 октября EAOMedia. Эту информацию подтвердил исполняющий обязанности главврача медучреждения Александр Ермошин.

President.kg В больнице. Киргизия

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«Почему нельзя помещать таких больных в боксы или другие отделения для пациентов с подозрением на ковид? Ведь в терапии лежат люди с другими заболеваниями, зачем их госпитализировать в рассаднике инфекции?» — возмущены жители Еврейской автономии.

По словам пациентов, результатом такой системы размещения больных уже становились летальные исходы — больные с хроническими заболеваниями уязвимы, когда заражаются COVID-19. Александр Ермошин обещал, что опасное недоразумение исправят, и с 29 октября пациентов с подозрением на коронавирусную инфекцию будут госпитализировать в отдельные боксы.

Как сообщало ИА REGNUM, санитарно-эпидемическая ситуация в Еврейской автономной области остаётся напряженной. За сутки от коронавируса в регионе погибли четыре человека и столько же пациентов подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких. Ковидные госпитали заполнены на 83%, большинству пациентов нужна кислородная поддержка.