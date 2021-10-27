Биробиджан, , 10:23 — REGNUM В Еврейской автономии в кислородной поддержке нуждаются в том числе пациенты, которые переносят COVID-19 в относительно лёгкой форме. За сутки от коронавируса в регионе погибли четыре человека и столько же пациентов подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 27 октября в оперштабе ЕАО.

Лаборатория, в которой работники завода дают заключение: годен ли кислород для медицинских нужд или это технический кислород Александр Погожев © ИА REGNUM

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Заместитель председателя правительства ЕАО Валерий Жуков считает санитарно-эпидемическую ситуацию в области напряжённой. Ковидные госпитали заполнены на 83%, большинству пациентов нужна кислородная поддержка.

«Особенность течения заболевания в этом сезоне в том, что большое количество поступающих пациентов — кислородозависимые. Мы видим, что в кислородной поддержке нуждаются даже люди, которые переносят заболевание в относительно легкой форме», — отметил Валерий Жуков.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 октября он констатировал, что смертность от COVID-19 в Еврейской автономии высокая. 80% умирающих от коронавируса в ЕАО жителей старше 60 лет.