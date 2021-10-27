Ростов-на-Дону, 27 октября, 2021, 12:01 — ИА Регнум. В Ростовской области в период с 28 октября по 7 ноября закроют непродовольственные магазины, а также ограничат работу в ночные часы предприятий общественного питания. Об этом сказано в постановлении донского правительства №272, куда были внесены изменения в связи с напряжённой эпидемической ситуацией.

Наталья Груздева ИА REGNUM Закрытый магазин

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Временный запрет распространяется на работу непродовольственных магазинов. Обслуживать покупателей смогут магазины с товарами первой необходимости на полках, а также аптеки. Продолжат работу объекты, оказывающих услуги связи, а также осуществляющие продажи дистанционным способом.

В ночные часы будут закрыты предприятия общественного питания, однако за ними сохранена возможность работать в режиме доставки или на вынос.

В период нерабочих дней будет действовать ряд дополнительных ограничений.