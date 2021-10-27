Белгород, 27 октября, 2021, 12:01 — ИА Регнум. В Белгородской области 27 октября впервые подтвердили 340 новых случаев заболевания COVID-19, что на девять больше, чем за предыдущие сутки, а общее количество положительных тестов уже превысило 61 тысячу. Зарегистрировано шесть летальных исходов. На вакцинацию подано ещё 4 442 заявки, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном оперативном штабе.

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Всего в Белгородской области выявлен 61 091 носитель инфекции. Справились с заражением 52 054 человека, из них 245 выписаны за последние сутки. От осложнений при коронавирусе скончался 1 291 пациент.

В стационарах находятся 2 613 белгородцев, лечатся амбулаторно 5 133 жителя, на самоизоляции — 20 674 человека.

На вакцинацию записались 812 125 добровольцев, по две прививки получили 743 764 человека.