Воронеж, 27 октября, 2021, 11:56 — ИА Регнум. В Воронежской области обновлены сразу два коронавирусных рекорда — по числу суточных заражений и смертности. Данные статистики за сутки 27 октября опубликовал региональный оперативный штаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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В регионе подтверждено 754 новых случая заражения коронавирусом — это самое большое число новых носителей с начала пандемии. Накануне, 26 октября, сообщалось о 744 заразившихся. Выздоровел 171 пациент. В регионе побит печальный рекорд — за сутки подтверждена смерть 73 жителей с подтверждённым COVID-19.

Всего в Воронежской области с начала пандемии подтверждено уже 151 118 случаев заражения коронавирусом, выздоровели из этого количества 118 407 человек. Жертвами ковида стали 6 969 воронежцев.

Как сообщало ИА REGNUM, с 25 октября по 7 ноября в Воронежской области действует режим нерабочих дней и фактический локдаун — закрыты объекты торговли, кроме продовольственных магазинов и аптек, общепит и развлекательные заведения.