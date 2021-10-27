Симферополь, 27 октября, 2021, 11:46 — ИА Регнум. Решить проблему огромных очередей на вакцинацию от коронавируса поручил глава Республики Крым Сергей Аксёнов 27 октября

Цитата из к/ф «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика». Реж. Леонид Гайдай. 1966. СССР Вакцинация

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«Сейчас, к сожалению, образуются очереди на вакцинацию. Уверен, что с участием министра, глав муниципальных образований решим. Нужно создать работу, чтобы люди не ожидали вакцинации в очередях», — сказал глава Крыма Сергей Аксёнов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее власти подтвердили проблему очередей на пунктах вакцинации — при том, что темпы вакцинации от коронавируса в Крыму выросли за последние дни в разы. На данный момент привито около 48% от плана вакцинации.