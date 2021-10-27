Москва, 27 октября, 2021, 11:42 — ИА Регнум. В России продолжает расти суточная смертность от коронавирусной инфекции. Свежие данные опубликовал 27 октября федеральный оперштаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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За сутки в Российской Федерации от ковида скончались 1123 человека, что является самым высоким показателем за весь период распространения болезни. Предыдущий максимум был зафиксирован одним днём ранее, 26 октября. Тогда скончались 1106 человек.

Всего в России с начала пандемии умерли от коронавирусной инфекции 233 898 человек, проинформировали в штабе.

За сутки в РФ выявили более 36,5 тыс. новых случаев заражения коронавирусом.