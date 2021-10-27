Екатеринбург, 27 октября, 2021, 11:16 — ИА Регнум. В Свердловской области достаточно доз вакцины «Спутник Лайт». Об этом на онлайн-брифинге заявил заместитель губернатора Павел Креков.

Med.ulgov.ru Вакцина «Спутник Лайт»

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По его словам, в регионе есть 80 тысяч доз вакцины и в скором времени ожидается дополнительная поставка. Чиновник отметил, что «Спутник лайт» наиболее популярен среди населения, поскольку требует введения только одного компонента вакцины.

Заместитель губернатора удовлетворен темпами вакцинации населения. По его словам, каждый день в области прививаются около 20 тысяч человек.

Отметим, ранее в СМИ появилась информация о нехватке в Свердловской области вакцины «Спутник лайт»