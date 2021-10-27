Симферополь, 27 октября, 2021, 11:15 — ИА Регнум. Полный локдаун на территории Республики Крым вводиться не будет. Об этом 27 октября заявил представителям СМИ глава региона Сергей Аксёнов.

Марина Каширская ИА REGNUM Крым

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«Не вижу целесообразности закрывать все учреждения, бизнес. Неделя будет нерабочая, как и по всей стране. Бизнес работать будет, но с ограничениями», — сказал Аксенов.

При этом, по словам Аксёнова, развитие ситуации будет зависеть от соблюдения гражданами действующих ограничений.

Как сообщало ИА REGNUM, с 25 октября на территории Крыма действуют QR-коды, в том числе при заселении в гостиницы. За последние сутки в регионе обновлён очередной рекорд — подтверждено 670 случаев заражения коронавирусом.