Москва, , 11:23 — REGNUM Около 300 образцов российского оружия и техники представит на международной выставке в Перу государственная компания «Рособоронэкспорт». Об этом сообщили в пресс-службе компании.

ЗРК «Панцирь-С1» Дарья Антонова © ИА REGNUM

С 28 по 31 октября в перуанской столице Лиме пройдёт Международная выставка оборонных технологий SITDEF 2021. Площадкой для неё выбрана территория главного штаба сухопутных войск.

«Рособоронэкспорт» продемонстрирует модели учебно-боевого самолета Як-130, боевого вертолета Ми-28НЭ, зенитного ракетно-пушечного комплекса «Панцирь-С1» и бронетранспортера БТР-82А. Экспортный потенциал для этой техники в Латинской Америке высок.

Также госкомпания представит посетителям своего стенда информацию о ряде отечественных истребителей и вертолётов, современных средствах авиационного поражения, средствах ПВО и радиоэлектронной борьбы, зенитных ракетных комплексах, бронированных автомобилях и другой технике.

Читайте также: Главком ВВС Индии раскрыл сроки получения из России первых комплексов С-400