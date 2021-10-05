Нью-Дели, , 16:47 — REGNUM Первые российские зенитно-ракетные системы ПВО С-400 поступят в Индию в конце текущего года, сообщил 5 октября главком ВВС Индии маршал Вивек Рам Чаудхари на пресс-конференции.

ЗРС С-400 Mil.ru

По его словам, первая партия С-400 может быть введена в строй в 2021 году.

«С-400 идут по контракту, по графику, в этом году первая партия должна быть введена в строй», — цитирует слова Чаудхари газета The Hindu.

Напомним, АО «Рособоронэкспорт» до конца года планирует поставить Индии первый полк зенитно-ракетных систем С-400.

Индийские военные уже проходят обучение в России, осваивая применение этого вооружения.

Как сообщало ИА REGNUM, контракт на поставку Индии пяти полковых комплектов С-400 на общую сумму $5,43 млрд был подписан в октябре 2018 года в ходе визита президента России Владимира Путина в Индию.

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