Ростов-на-Дону, 27 октября, 2021, 11:11 — ИА Регнум. Работа непродовольственных магазинов, а также организаций сферы услуг приостанавливается в Ростовской области на период с 28 октября по 7 ноября включительно. Об этом сообщает 27 октября пресс-служба губернатора региона.

Владимир Чичилимов ИА Красная Весна Ростов-на-Дону

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Решения на уровне региона, пояснили в пресс-службе, отчасти продиктованы введением нерабочего периода в России с 30 октября по 7 ноября в целях борьбы с распространением коронавирусной инфекции.

В Ростовской области в течение 11 дней не будут работать непродовольственные магазины, исключая те, где продаются товары первой необходимости. Исключение также сделано для аптек и объектов с услугами связи.

«При этом разрешаются продажи дистанционным способом. Также определён перечень непродовольственных товаров, которые разрешено реализовывать наряду с продовольствием», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, начнут действовать и другие ограничения, часть из которых — бессрочна. В их числе — требование о самоизоляции для граждан старше 60 лет.

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