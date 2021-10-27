Москва, 27 октября, 2021, 10:58 — ИА Регнум. Четыре субъекта Северо-Кавказского федерального округа вошли в список регионов с самыми низкими темпами вакцинации против COVID-19. В числе отстающих, в частности, названы Дагестан, Ингушетия, Кабардино-Балкария и Карачаево-Черкесия. Об этом 26 октября в ходе заседания Координационного совета по борьбе с коронавирусной инфекцией при правительстве РФ заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко.

Вакцинация

Следите за развитием событий в трансляции: «QR-коды, каникулы, ограничения: все новости о борьбе с COVID-19 в России»

В списке субъектов РФ с наиболее низкими темпами вакцинации, по словам главы минздрава, также Кемеровская область, Коми, Камчатский и Хабаровский края.

По данным федерального оперативного штаба на 22 октября, в Дагестане доля коллективного иммунитета составляет 21,4%, в Кабардино-Балкарии — 28,5%, Карачаево-Черкесии — 32,5%, в Ставропольском крае — 32,6%, в Северной Осетии — 35,5%, Ингушетии — 45,9%, Чечне — 59,4%.

Однако, несмотря на достаточно высокий уровень привитых в отдельных субъектах СКФО, в частности, в Ингушетии, темпы вакцинации в них оцениваются как низкие.