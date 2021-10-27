Москва, 27 октября, 2021, 10:55 — ИА Регнум. В случае соблюдения всех коронавирусных ограничений период «длинных выходных» в России не будет продлён. Об этом на форуме труда и занятости «Будущее сферы труда в России» заявила заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова.

Дарья Антонова ИА REGNUM Татьяна Голикова

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«Надеюсь, что, если все это будет соблюдено, это будет короткий период нерабочих дней, после которого мы с вами снова приступим к работе», — сказала Голикова.

Режим «длинных выходных» с рядом ограничений на федеральном уровне продлится с 30 октября по 7 ноября. При этом некоторые регионы ввели данный режим ещё раньше.