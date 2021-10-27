Ростов-на-Дону, 27 октября, 2021, 10:54 — ИА Регнум. В Ростовской области работникам предоставят выходные на вакцинацию от COVID-19. Соответствующие изменения внесены в постановление донского правительства № 272, передаёт ИА REGNUM.

Дарья Драй ИА REGNUM Вакцинация

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«Работодателям, осуществляющим деятельность на территории Ростовской области, обеспечить предоставление работникам, прошедшим вакцинацию против новой коронавирусной инфекции (COVID-19), двух выходных дней с сохранением заработной платы», — сказано в документе.

ИА REGNUM напоминает, что ранее президент России Владимир Путинпоручил обеспечить предоставление вакцинирующимся работникам двух оплачиваемых выходных дней, а также перевод на дистанционный режим работающих граждан старше 60 лет и лиц, имеющих хронические заболевания.