Брянск, 27 октября, 2021, 10:46 — ИА Регнум. В Брянской области 27 октября впервые подтверждён 461 случай заражения коронавирусом, что на 12 больше, чем за предыдущие сутки. Ещё одним рекордом стали 19 летальных исходов. Общее количество заражений превысило 74 тысячи, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном оперативном штабе.

Zdravalt.ru Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «QR-коды, каникулы, ограничения: все новости о борьбе с COVID-19 в России»

Всего в Брянской области зарегистрирован 74 371 случай заболевания COVID-19. Выздоровели 67 307 жителей, из них 419 — выписаны за последние сутки. Не смогли справиться с инфекцией 1 805 пациентов.

Лаборатории региона провели 924 507 исследований на коронавирус, в том числе 3 480 тестов проверены за сутки.