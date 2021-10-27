Краснодар, 27 октября, 2021, 10:37 — ИА Регнум. В Краснодарском крае медиков, торгующих сертификатами о вакцинации от коронавируса, будут увольнять с работы и лишать лицензии. Об этом сообщили в пресс-службе администрации региона по итогам совещания 26 октября вице-губернатора Анны Миньковой с заместителями глав районов.

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Она сообщила, что Краснодарский край переходит к жестким мерам контроля подлинности сертификатов.

«Как только начинаем смотреть анализы, понимаем, что там никакой вакцинации не было. Каждая прививка содержит специальные маркеры, по которым во время анализов можно определить, вакцинировался ли человек на самом деле. Они попадают в статистику как вакцинированные, портят ее. Люди не желают прививаться, но хотят посещать кино, рестораны, спортивные комплексы — покупают сертификат и ходят, но по факту не вакцинированы. Это одна из серьезнейших проблем», — отметила Минькова.

В Краснодарском крае, согласно данным статистики, среди заболевших COVID-19 прошли полную вакцинацию «Спутник V» 4%, ещё 4,3% — «ЭпиВакКороной», 3% привиты «КовиВак».