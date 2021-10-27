Биробиджан, 27 октября, 2021, 10:37 — ИА Регнум. С 30 октября по 7 ноября в столице Еврейской автономии не будут работать учреждения образования. Такое решение было принято городскими властями, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе мэрии 27 сентября.

Universitetssykehuset Nord-Norge Детский сад закрыт

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«Ситуация с заболеваемостью новой коронавирусной инфекцией на территории города серьёзная: количество людей, заболевших ковидом, большое и продолжает расти. Также есть заболевшие среди детей дошкольного и школьного возраста», — пояснил глава Биробиджана Александр Головатый.

Каникулы в школах будут продлены, детские сады — закрыты. Горожанам предлагают провести время в кругу семьи, отказавшись от приёма гостей и посещения мест массового скопления людей. Также биробиджанцев просят по возможности не совершать поездки.

Как сообщало ИА REGNUM, санитарно-эпидемическая ситуация в Еврейской автономной области остаётся напряженной. За сутки от коронавируса в регионе погибли четыре человека и столько же пациентов подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких. Ковидные госпитали заполнены на 83%, большинству пациентов нужна кислородная поддержка.