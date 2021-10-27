Симферополь, 27 октября, 2021, 10:28 — ИА Регнум. В Республике Крым подтверждено 670 новых случаев заражения коронавирусом, сообщили в региональном оперативном штабе 27 октября. Таким образом, в регионе обновлён рекорд по суточной заражаемости, зафиксированный накануне, 26 октября — тогда было выявлено 662 носителя инфекции.

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За последние сутки выздоровевшими после коронавируса в Крыму признаны сразу 963 человека. Также подтверждена смерть ещё 16 крымчан с COVID-19.

Всего с начала пандемии в Крыму подтверждено уже 93 984 случая заражения коронавирусом, умерли 2 927 человек. Выздоровели в общей сложности 79 738 ковид-пациентов.