Тбилиси, 27 октября, 2021, 10:28 — ИА Регнум. В Грузии в течение последних суток в ходе 53 434 исследований на SARS-CoV-2 выявили 4337 случаев заражения коронавирусом. Эту информацию 27 октября обнародовали на сайте Stopcov.ge.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Всего на текущую дату в стране выявили 703 281 человека, у кого тест на коронавирус дал положительный результат. Из них 642 701 победил инфекцию, в том числе 3137 — за последние сутки.

За время пандемии в Грузии зарегистрировали 9873 случая смерти пациентов с диагнозом COVID-19, в том числе 42 скончались в течение последних суток. В стационаре на лечении находятся 6228 пациентов, в оборудованных гостиницах — 996.

Днём ранее в Грузии в ходе 48 090 исследований выявили 4762 носителя SARS-CoV-2. Выздоровевшими врачи признали 3953 человека, скончались 43 пациента с COVID-19.