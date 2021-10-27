Джакарта, 27 октября, 2021, 10:04 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди попросила индонезийский народ сохранять бдительность в условиях роста числа случаев заболевания и смертности из-за COVID-19 в мире, сообщает Antara.

Victor pogadaev Ретно Марсуди

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Ссылаясь на данные Всемирной организации здравоохранения, в период с 17 по 23 октября 2021 года количество случаев заражения коронавирусом в мире выросло на 2%, а количество смертей также увеличилось на 0,9%.

В большинстве регионов наблюдалось снижение уровня заражения коронавирусом. Европейский регион продемонстрировал рост случаев заражения коронавирусом на 23%, а в Южной Америке — на 13%.

В Юго-Восточной Азии количество случаев COVID-19 за последнюю неделю снизилось на 15,5%.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Индонезии Джоко Видодо планирует совершить свой первый двусторонний визит за время пандемии в Объединенные Арабские Эмираты.