Москва, 27 октября, 2021, 10:00 — ИА Регнум. Закрыть границы с Узбекистаном на время локдауна на фоне роста заболеваемости COVID-19 предложил лидер СРЗП депутат Госдумы Сергей Миронов.

Kremlin.ru Сергей Миронов

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: подвид штамма «Дельта» наступает? – все новости»

«Необходимо закрыть границы с Узбекистаном на время локдауна. Вы посмотрите, что там творилось на выборах президента. Какая социальная дистанция, какие, к чёрту, маски? Там такая «вирусная» тусовка была, что мама не горюй. И они ввозят эту заразу к нам, когда уже койки закончились и по 1000 трупов в день. Закрыть границы! Пускай думают, выздоравливают и учат русский язык», — отметил Миронов в Facebook.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, правительство РФ ждет к 2030 году постепенного увеличения числа мигрантов, если на ситуации не отразится пандемия коронавируса, следует из Единого плана по достижению национальных целей развития РФ до 2024 года и на плановый период до 2030 года.