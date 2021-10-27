Тирасполь, 27 октября, 2021, 09:59 — ИА Регнум. В ходе 1990 исследований в лабораториях Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) за последние сутки медики выявили 618 случаев заражения коронавирусом. Об этом 27 октября сообщает пресс-центр МВД ПМР.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Всего, согласно официальным данным, за время пандемии в республике выявили 65 871 носителя SARS-CoV-2. Из них победили инфекцию 59 569 человек, в том числе 393 — за последние сутки.

В общей сложности в ПМР зафиксировали 1487 случаев смерти пациентов с диагнозом COVID-19. В течение последних суток зафиксировали два таких случая.

Днём ранее в Приднестровье провели 313 исследований на SARS-CoV-2 и выявили 195 случаев заражения коронавирусом. Выздоровевшими врачи признали 310 человек, скончались девять пациентов с COVID-19.