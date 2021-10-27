Комитет рекомендовал ГД поддержать новации в организации власти в регионах
Москва, 27 октября, 2021, 11:47 — ИА Регнум. Комитет Госдумы по госстроительству рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении законопроект об организации публичной власти в регионах, передает корреспондент ИА REGNUM 27 октября. Инициативу Госдума обсудит в первом чтении 9 ноября.
«Мы попытались более четко и понятно выстроить систему органов власти в регионах», — отметил один из авторов законопроекта глава комитета Госдумы по госстроительству Павел Крашенинников («Единая Россия»).
Законопроект разработан в рамках реализации новых положений Конституции РФ. Инициативой совершенствуются механизмы организации и взаимодействия органов публичной власти, действующих на территории регионов, как федеральных, региональных, так и муниципальных. Документ продолжает выстраивание модели единой системы публичной власти на территории каждого субъекта РФ. Закрепляется, что федеральные органы исполнительной власти могут участвовать в формировании региональных органов исполнительной власти в сферах образования, здравоохранения, финансов, а также жилищного, строительного надзора.
Корректируется система региональных органов власти и совершенствуется их взаимодействие.
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Высший исполнительный орган власти региона будет именоваться единообразно — правительство.
Широкий резонанс получила норма о наименовании должности высшего должностного лица субъекта РФ — «глава» с дальнейшим указанием названия субъекта РФ. При этом прописывается, что Конституцией (уставом) субъекта РФ с учетом исторических, национальных и иных традиций может быть предусмотрено дополнительное наименование должности высшего должностного лица, но при этом вводится специальный запрет на слово «президент» в отношении главы региона. Не везде поддерживают такое нововведение, например, Госсовет Татарии высказал несогласие с этим положением. В ходе заседания, отвечая на вопросы, глава комитета Госдумы повторил позицию.
«Название должности может быть самое разнообразное, вполне возможно, если в уставе написано (иное название), за исключением слова «президент», — сказал Крашенинников.
Еще один вопрос касался таких регионов, как Тюменская область, которая имеет свои особенности.
«Что касается «регионов-матрешек»… Постараемся сохранить существующее в Тюменской и Архангельской области», — заверил глава комитета Госдумы.
В комитет поступило 16 отзывов от исполнительной власти регионов и 8 — от региональных заксобраний. Официально отзыв от Госсовета Татарии в комитет пока не поступал.
При этом в профильном комитете Госдумы готовы к большому числу поправок ко второму чтению законопроекта.
«Ко второму чтению законопроекта мы ожидаем большое количество поправок. Работа огромная, мы понимаем, что для субъектов РФ это очень важный закон», — сказал Крашенинников.
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