Санкт-Петербург, 27 октября, 2021, 10:10 — ИА Регнум. Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко внёс изменения в «антиковидное» постановление областного правительства, усилив ограничения, особенно в период нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября. Также введена система допуска в общественные места по предъявлении QR-кода.

Дарья Драй ИА REGNUM 0 Правительство Ленинградской области

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Как сообщили в пресс-службе губернатора, 30 октября по 7 ноября будут закрыты торговые центры площадью 36 тыс. кв. метров и более. Под этот запрет подпадают два ТЦ «Мега» во Всеволожском районе, пользующиеся большой популярностью у петербуржцев. В них в указанные дни могут работать только аптеки и продовольственные магазины. А фуд-корты смогут обслуживать заказы только навынос.

В тот же период нерабочих дней дискотеки, ночные клубы и концерты запрещены, с 8 ноября — по предъявлении QR-кодов.

Уже с 30 октября QR-код или отрицательный ПЦР-тест потребуется для посещения кинотеатра, цирков-шапито, фитнес-клубов, стоматологических клиник, бассейнов и бань. С того же дня кафе и рестораны, а также парикмахерские в Ленобласти смогут принимать посетителей только при наличии у них и у работников QR-кода или ПЦР-теста. Это требование не распространяется на точки общепита, которые оформили «ковид-паспорта» о вакцинации большинства.

В музеи и театры Ленобласти посетители и организованные группы (кроме детских) смогут пройти при предъявлении QR-кода, медотвода от прививки или отрицательного ПЦР-теста;

Отели Ленобласти с 30 октября смогут принимать постояльцев только с QR-кодами, отрицательными ПЦР-тестами или экспресс-тестами при заселении.

Кроме того, решением губернатора Выборгский район Ленинградской области перешел в «красную зону», где находятся территории с наибольшим уровнем распространения COVID-19.

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Распределение районов Ленинградской области по зонам с 26 октября выглядит следующим образом:

• в «красной» зоне — Бокситогорский, Выборгский, Гатчинский, Киришский, Тихвинский, Сланцевский, Всеволожский районы, город Сосновый Бор;

• в «желтой» зоне — Кировский, Ломоносовский, Тосненский, Подпорожский, Волосовский, Лужский, Приозерский, Кингисеппский, Лодейнопольский и Волховский районы.