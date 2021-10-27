Канберра, 27 октября, 2021, 09:53 — ИА Регнум. Управление терапевтических товаров Австралии дало предварительное разрешение на введение бустерных доз препарата Pfizer жителям страны в возрасте 18 лет и старше. Об этом 27 октября сообщил телеканал Nine News.

(сс) whitesession Вакцина

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Третью прививку следует делать как минимум через шесть месяцев после получения второго компонента вакцины от COVID-19. Правила также распространяются на препараты производства AstraZeneca и Moderna.

В свою очередь министр здравоохранения Австралии Грег Хант заявил на пресс-конференции, что правительство намерено начать ревакцинацию от COVID-19 третьей дозой «не позднее» 8 ноября.

Ранее премьер-министр Австралии Скотт Моррисон отмечал, что ревакцинация в стране начнется с домов престарелых.

«Мы утвердим эти планы в течение следующей недели или около того», — заявил Моррисон в ходе пресс-конференции 27 октября.