Москва, 27 октября, 2021, 09:26 — ИА Регнум. Более 47 млрд рублей выделены Фонду социального страхования на выплату пособий по больничным листам в четвёртом квартале года. Об этом сообщает 27 октября пресс-служба правительства России.

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«Распоряжение об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин», — пояснили в пресс-службе.

На выплату пособий по временной нетрудоспособности дополнительно направят свыше 47,1 млрд рублей, чтобы избежать задержки выплат гражданам. Решение принято на фоне подъёма сезонной заболеваемости и распространения COVID-19. Нагрузка на бюджет из-за этого возросла.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 октября премьер-министр РФ Михаил Мишустин подчёркивал важность быстрого получения гражданами больничных листов и положенных выплат. Оперативное выполнение нынешнего распоряжения поручено Министерству финансов РФ.

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