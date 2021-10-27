Москва, 27 октября, 2021, 09:15 — ИА Регнум. Депутат Госдумы Нина Останина (КПРФ) предлагает ряд мер, которые помогут сгладить негативные последствия от вакцинации.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Пункт экспресс-тестирования на коронавирус в торговом центре

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Прежде всего, Останина настаивает на обязательном предоставлении бесплатной диспансеризации перед вакцинацией.

«Человек, решившийся на то, чтобы поставить себе прививку, должен быть в курсе — можно ли ему вообще вакцинироваться или прививка может быть опасна для его здоровья», — отметила депутат Госдумы в телеграм-канале.

Кроме того, по ее мнению, необходимо ввести две недели оплачиваемых больничных дней для всех привившихся, что сократит риски для здоровья — «тем более сейчас, когда все регионы объявляют нерабочую неделю, а некоторые из них — две недели выходных».

Также парламентарий считает правильным обязательное наблюдение у врачей на протяжении всех двух недель поствакцинального больничного.

Широкое распространение должны получить бесплатные экспресс-тесты на коронавирус при входе в учреждения, где массово одновременно пребывают граждане (учебные заведения, театры, киноцентры и прочие общественные места) — вне зависимости от того, вакцинирован человек или нет, поскольку вакцинированные точно так же могут переносить вирус, как и невакцинированные граждане.

«Введение предлагаемых мер поможет сократить риски возможных поствакцинальных осложнений для граждан, а также даст более качественные результаты в борьбе с распространением коронавируса», — уверена Останина.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, с 28 октября по 7 ноября объявлены нерабочими днями на фоне роста заболеваемости COVID-19.