Вашингтон, 27 октября, 2021, 08:37 — ИА Регнум. Соединенные Штаты в ближайшие месяцы и годы будут предлагать инновации и конкретные шаги в области борьбы с изменением климата, заявил спецпредставитель главы Белого дома по климату Джон Керри.

Иван Шилов ИА REGNUM Джон Керри

«В ближайшие месяцы и годы мы будем проводить дополнительные конкретные меры, инновации и инициативы», — сказал Керри в ходе дебатов высокого уровня Генассамблеи ООН, посвящённых борьбе с изменением климата.

Он добавил, что американский лидер Джо Байден «осознаёт важность помощи развивающимся странам в борьбе с климатическим кризисом».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Байден заявил, что глобальное потепление в 2021 году причинило Соединённым Штатам Америки ущерб в размере $100 млрд.

Читайте также: Байден: США потеряли $100 млрд в 2021 году из-за глобального потепления