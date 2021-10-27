Москва, 27 октября, 2021, 08:30 — ИА Регнум. На территории России не зафиксировано летальных исходов в результате острой реакции на введение вакцины от COVID-19. Об этом 27 октября заявил руководитель лаборатории механизмов популяционной изменчивости патогенных микроорганизмов Центра им. Гамалеи Владимир Гущин в эфире Первого канала.

Министерство здравоохранения Московской области Вакцинация

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"Сейчас, когда мы говорим о том, что более сотни миллионов человек получили прививку, мы знаем, что нежелательные явления — это единичные случаи на миллион случаев, на миллион проставленных вакцин. В Российской Федерации в результате острой реакции на введение прививки (от COVID-19) не умер еще никто», — сказал он.

При этом Гущин добавил, что создатели российской вакцины от нового заболевания могут технологическим способом изменять ее под каждый новый штамм SARS-CoV-2, однако, по словам врача, это не нужно, потому что «старая вакцина работает настолько эффективно, что менять ее совершенно нет смысла».

«Мы имеем данные когортного исследования, которые показывают, что эффективность защиты «Спутника V» от клинически выраженного ковида у нас 83%, эффективность защиты от госпитализации 90% и защита от смерти 95% — это новый «Дельта»-штамм и его дочерние линии, которые циркулируют в Москве с июня этого года», — уточнил руководитель лаборатории механизмов популяционной изменчивости патогенных микроорганизмов.

Отметим, по состоянию на 26 октября в России было выявлено за всё время пандемии 8 316 019 заразившихся коронавирусом при более чем 232,7 тыс. скончавшихся от нового заболевания.