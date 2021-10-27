Москва, 27 октября, 2021, 08:26 — ИА Регнум. В Москве для горожан, ушедших на самоизоляцию и соблюдающих домашний режим, открыта горячая линия. Принимаются заявки от людей, нуждающихся в социальной помощи, сообщается на портале мэра столицы.

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Москвичи на самоизоляции могут обратиться на горячую линию и заказать лекарства, продукты питания и товары первой необходимости, а также обратиться и по вопросам психологической помощи.

Номер телефона горячей линии: +7 495 870-45-09 , она работает ежедневно с 08:00 до 21:00. Отмечается, что во время домашнего режима разрешён визит к врачу, в ближайший магазин или аптеку, выгул питомцев, прогулки и занятия спортом на свежем воздухе.

Как сообщало ИА REGNUM, ряд новых ограничительных мер, введённых из-за роста заболеваемости COVID-19, вступил в силу в Москве с 25 октября.

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