Москва, 27 октября, 2021, 08:20 — ИА Регнум. Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ) и Ассоциация компаний-интернет торговли (АКИТ) попросили правительство РФ сделать вакцинацию жителей страны фактически обязательной, но при этом бесплатной даже в частных клиниках. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на соответствующее обращение .

Иван Шилов ИА REGNUM Вакцинация

«Для борьбы с коронавирусом торговля предложила переходить к фактически обязательной и всеобщей вакцинации. Кроме того, бизнес считает, что стоит позволить гражданам бесплатно прививаться не только в государственных поликлиниках, но и в частных», — говорится в обращении АКОРТ и АКИТ, направленному вице-премьеру Дмитрию Григоренко.

Ассоциации призвали не закрывать магазины в нерабочие дни, поскольку именно в это время они получают до половины годовой выручки. Подобная мера «окажет губительное воздействие как на предприятия торговли, так и на экономику страны в целом», отмечается в обращении.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент России Владимир Путин подписал указ об установлении нерабочих дней в стране на период с 30 октября по 7 ноября в связи с ухудшением ситуации с коронавирусом.

По словам пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова, меры поддержки граждан и бизнеса на фоне пандемии коронавируса в России продолжают работать.

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