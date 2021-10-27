Москва, 27 октября, 2021, 08:05 — ИА Регнум. По итогам торгов 26 октября рубль закрылся в плюсе против иностранных валют. Пара доллар/рубль снизилась на 0,30%, до 69,50 руб., евро/рубль — на 0,37%, до 80,60 руб., фунт/рубль — на 0,27%, до 95,79 руб., заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ИАЦ «Альпари» Владислав Антонов.

Андрей Грук ИА Красная Весна Деньги

Рубль начал укрепляться с утренней сессии. Он получал поддержку от повышения цен на нефть, спроса на рисковые активы и ожиданий ещё одного повышения ставки ЦБ РФ в этом году. Пара доллар/рубль снижалась до 69,21, евро/рубль — до 80,42 руб.

Российская валюта растеряла прибыль на американской сессии. Индекс потребительского доверия в США в октябре неожиданно вырос до 113,8 п. против 109,3 п. в сентябре (прогноз был 108,3 пунктов).

Продажи новых домов в США в сентябре взлетели на 14% по сравнению с предыдущим месяцем и составили 800 тыс. в годовом исчислении (прогноз был 760 тыс.).

Сегодня, 27 октября, на торгах в Азии нефть торгуется в небольшом минусе. Цена на нефть марки Brent остается в диапазоне $85,25−86,66. Рубль открылся ростом, несмотря на тревожные новости из Китая и США.

Китайские власти сообщили главе компании China Evergrande Group Хуэй Ка Янь, чтобы он продавал свое имущество (более $7 млрд) для расчета с кредиторами и смягчения углубляющегося долгового кризиса.

Власти дали понять, что не собираются вытаскивать его из долговой ямы. Инвесторы считают, что его имущество неликвидно. Это отразилось негативно на азиатских фондовых индексах.

В США Федеральная комиссия по связи 26 октября лишила лицензии подразделение China Telecom, одного из трех ведущих поставщиков услуг связи в Китае. Штаты решили поднять градус напряжения с Китаем.

Рубль сейчас сильный за счёт высоких цен на нефть и решения ЦБ РФ повысить ставку сразу на 75 базисных пунктов, поэтому выдерживает все удары. Целевая зона остается между уровней 68−69 руб.

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