Москва, , 15:53 — REGNUM Сегодня, 26 октября, по состоянию на 15:20 по мск доллар на Московской бирже дешевеет на 0,46%, отступая до 69,39 рубля. Евро падает на 0,34%, отступая до 80,63 рубля за евро, заявил корреспонденту ИА REGNUM управляющий активами «УНИВЕР Сбережения» Роман Дмитриев.

Рубли Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Российская валюта продолжает победное шествие, игнорируя любой негатив, будь тут рекорды по смертности от коронавируса, краткосрочный откат нефтяных цен, высокие инфляционные ожидания и завершающийся налоговый период.

Пробитие вниз психологически важной отметки 70 рублей за доллар породило массированные продажи евро и доллара и подогрело интерес к российским облигациям как у внешних, так и у внутренних игроков.

В принципе, коррекция на рынке нефти пока носит ограниченный характер, в то же время цены на газ в Европе продолжают расти, как и мировые цены на другие статьи российского экспорта, будь тут металлы, удобрения, лес или зерно.

В свете этого следует ожидать продолжения улучшения торгового баланса и росту бюджетных поступлений.

В то же время некоторое укрепление национальной валюты должно привести к замедлению инфляции. Поэтому рубль, остающийся недооцененным, имеет все шансы продолжить укрепление», — считает эксперт.

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