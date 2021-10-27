Новосибирск, 27 октября, 2021, 07:46 — ИА Регнум. В Новосибирске в специализированном пункте вакцинации трудовых коллективов, расположенном в ТЦ «Амстердам», состоялась вакцинация хоккеистов спортивного общества «Хоккей Новосибирска». Прививки от коронавируса сделали около 80% спортсменов. Об этом сообщило региональное правительство.

Дарья Драй ИА REGNUM Вакцинация от коронавируса

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По словам самих хоккеистов, они ответственно относятся к своему здоровью, а вакцинация — самый надежный способ обезопасить себя от опасного заболевания и без ограничений участвовать в соревнованиях, сборах, выезжать в другие регионы.

Напомним, в Новосибирской области приняты дополнительные меры противодействия распространению коронавирусной инфекции. Так, с 30 октября 2021 приостанавливается посещение гражданами аквапарков, павильонов зоопарков, приостанавливается оказание услуг общественного питания с 23:00 до 6:00 за исключением услуг по доставке, обслуживания на вынос, оказания услуг общественного питания на территории аэропорта, железнодорожных вокзалов, автовокзалов, автокасс, на автозаправочных станциях.