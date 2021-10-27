Москва, , 07:33 — REGNUM Подразделения МЧС России за полтора года эпидемии COVID-19 провели специальную обработку в более чем 7,5 тыс. лечебных и 8 тыс. образовательных учреждений, сообщили 27 октября в пресс-службе ведомства.

Дезинфекция вокзала ГУ МЧС по Ярославской области

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«На данный момент с апреля 2020 года специальная обработка проведена в более чем 7,5 тыс. лечебных учреждений, 8 тыс. образовательных учреждений, на почти 23 тыс. объектах социального обслуживания», — сказал представитель МЧС РФ.

По его словам, масштабные работы по дезинфекции проводятся на регулярной основе. Кроме школ и больниц, специалисты ведомства продезинфицировали 46 тыс. зданий транспортной инфраструктуры общей площадью 41 млн квадратных метров и больше 11 тыс. километров дорог.

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