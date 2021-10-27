Мадрид, 27 октября, 2021, 06:58 — ИА Регнум. Почти два миллиона человек, получивших прививку от COVID-19 компании Janssen, получат повторную дозу от Pfizer или Moderna не менее чем через три месяца после первой прививки, начиная с 15 ноября. Об этом пишет агентство EFE.

(сс) New York National Guard Вакцина от коронавируса Janssen

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Соответствующее соглашение было достигнуто Комиссией по общественному здравоохранению.

В состав данной организации входят генеральные директора министерства здравоохранения Испании и автономных регионов, которые посоветовали, чтобы при введении второй дозы приоритет отдавался порядку, установленному стратегией вакцинации.