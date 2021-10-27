Тегеран, 27 октября, 2021, 08:13 — ИА Регнум. 31-я партия вакцины против COVID-19 под названием Sinopharm, включающая шесть миллионов доз, доставлена Иранским обществом Красного Полумесяца в министерство здравоохранения Ирана. Об этом сообщило иранское агентство IRNA 26 октября.

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Глава Общества Красного ПолумесяцаКарим Хемматизаявил, что на сегодняшний день IRCS импортировала 100 390 000 доз вакцины. Он отметил, что IRCS готова полностью удовлетворить потребности министерства здравоохранения.

Благодаря импорту вакцин Иран недавно преодолел 5-й пик распространения коронавируса, в результате которого с начала пандемии было зафиксировано рекордно высокое число ежедневных смертей и новых случаев заражения.

Министерство здравоохранения объявило, что 51 158 858 иранцев к настоящему времени получили первую дозу вакцины против коронавируса, причем 30 139 400 человек также получили вторую дозу вакцины против COVID-19.