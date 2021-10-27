Москва, 27 октября, 2021, 06:24 — ИА Регнум. Российская вакцина «Спутник V» эффективно защищает организм человека от всех существующих вариантов коронавируса, в том числе против нового варианта штамма «Дельта», классифицируемого как AY.4.2. Об этом РИА Новости заявил глава Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург.

Цитата из видео. kremlin.ru Глава Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург

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«Вакцина «Спутник V» эффективна против всех вариантов, ни один из вариантов не стал более эпидемически значимым по сравнению с исходным вариантом», — сказал Гинцбург.

По его словам, новые варианты штамма «Дельта» появляются всё время, при этом как минимум в Москве нет ни одного из них, который по распространённости превышал бы десятой доли процента.

Ранее стало известно, что в Москве и Подмосковье выявили три случая заражения новым вариантом коронавирусного штамма «Дельта» AY.4.2.