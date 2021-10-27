Вашингтон, 27 октября, 2021, 06:18 — ИА Регнум. Министры финансов США и Индонезии Джанет Йеллен и Сри Мульяни Индравати направили участникам саммита «Группы двадцати» (G20) письмо, в котором призвали создать форум для облегчения глобальной координации в условиях новых эпидемий. Об этом 26 октября сообщило агентство Reuters.

Рим

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Йеллен и Индравати заявили, что пандемия COVID-19, унесшая жизни почти 5,2 млн человек во всем мире, выявила отсутствие готовности вести борьбу с ней на страновом уровне и отсутствие координации между странами G20.

«И, хотя мы добиваемся прогресса в борьбе с COVID-19, мы также сталкиваемся с суровой реальностью: это не последняя пандемия», — говорится в документе.

В письме министры выразили свою решительность в запуске форума, «который бы обеспечил содействие глобальному сотрудничеству и координации профилактики, обнаружения, обмена информацией и, если необходимо, ответных мер».

Саммит G20 пройдёт в Риме 30 и 31 октября 2021 года. В нём примут участие главы государств, министры финансов и здравоохранения. Главными темами встречи станут борьба с COVID-19, общими угрозами. Также запланированы «специальные мероприятия», посвященные актуальным темам мировой повестки.