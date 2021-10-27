Веллингтон, 27 октября, 2021, 05:51 — ИА Регнум. В Новой Зеландии за минувшие сутки выявил 74 зараженных штаммом «Дельта» коронавируса SARS-CoV-2, сообщает пресс-служба новозеландского минздрава.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Новая Зеландия

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Уточняется, что 68 инфицированных выявили в городе Окленде, где находится основной очаг распространения вируса. Еще шестерых зараженных выявили в городе Ваикато. Таким образом, общее количество подтвержденных случаев заражения штаммом «Дельта» коронавируса SARS-CoV-2 в Новой Зеландии достигло 2 832.

В настоящее время в больницах страны получает лечение 41 пациент с коронавирусной инфекцией. Из них пятеро помещены в палаты интенсивной терапии.