Вашингтон, 27 октября, 2021, 04:51 — ИА Регнум. Бывший президент США Дональд Трамп поддержал президента Бразилии Жаира Болсонару на фоне призывов из бразильского парламента предъявить главе государства уголовные обвинения в связи со смертью людей во время пандемии COVID-19. Об этом 26 октября пишет газета The Hill.

Palácio do Planalto Дональд Трамп и Жаир Болсонару

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«За последние несколько лет мы с президентом Жаиром Болсонару стали большими друзьями. Он упорно борется за народ Бразилии и любит его — точно так же, как я борюсь за народ Соединенных Штатов», — сказал Трамп.

По словам бывшего президента США, Болсонару — «великий президент и никогда не подведет народ своей великой страны».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, специальная комиссия Сената Национального конгресса Бразилии обвинила Болсонару и нескольких правительственных чиновников в том, что они не ввели специальных мер в период распространения коронавируса, спровоцировав рост заболеваемости в стране и высокую смертность. Некоторые источники утверждают также, что Болсонару якобы продвигал недоказанные методы лечения COVID-19 и игнорировал общение с производителями вакцин, такими как Pfizer. Президент Бразилии отверг эти обвинения, назвав их «фантазиями» и «глупостями».