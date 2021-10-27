Москва, , 04:14 — REGNUM Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи планирует в скором времени получить положительное решение о регистрации детской вакцины от COVID-19. Об этом 27 октября сообщил директор центра Александр Гинцбург.

Директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург Kremlin.ru

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«Сейчас работают эксперты: проводится фармакоэкспертиза. Надеюсь, в скором времени на положительное решение о регистрации», — цитирует РИА Новости собеседника.

Ранее помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов сообщил, что в ведомство поступил пакет документов на регистрацию вакцины для профилактики COVID-19 у подростков «Гам-ковид-вак-М». Решение о регистрации вакцины будет приниматься по результатам экспертизы.

Если препарат одобрят, то вакцинацию детей планируют осуществлять «на добровольной основе и только при наличии согласия родителей или иных законных представителей».

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