Москва, 27 октября, 2021, 03:16 — ИА Регнум. В России будет расширен список отраслей, которые могут претендовать на кредитную поддержку по антикризисной программе ФОТ 3.0, сообщил 26 октября первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов на встрече с представителями малого и среднего бизнеса. Об этом пишет газета «Известия».

Kremlin.ru Андрей Белоусов

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В настоящее время принято решение о расширении мер поддержки в отношении предприятий, работающих в шести сферах: стоматология, химчистка, парикмахерские и салоны красоты, дополнительное образование, ремонт (компьютеров), услуги по уходу за детьми.

Кроме того, финансовую помощь в условиях подъёма заболеваемости COVID-19 смогут получить крупные предприятия из сфер культуры и общепита — для них было сделано исключение. По предварительно оценке, объём финансирования по программе ФОТ 3.0 в 2022 году с учётом расширения списка отраслей увеличится на 20 млрд рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, программа ФОТ 3.0 была запущена в марте 2021 года для поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, столкнувшихся с ограничениями из-за распространения коронавируса. По условиям программы, бизнес может получить кредиты на любые цели под 3% годовых, но с условием сохранения 90% рабочих мест. 20 октября Андрей Белоусов на совещании президента с членами правительства предложил возобновить кредитную программу.