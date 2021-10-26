Вашингтон, 27 октября, 2021, 01:37 — ИА Регнум. Экспертная комиссия медицинского регулятора США (FDA) рекомендовала вакцинацию от COVID-19 детей в возрасте от пяти до десяти лет. Трансляция заседания комиссии велась 26 октября на сайте регулятора.

Иван Шилов ИА REGNUM Вакцинация

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Из 18 членов комиссии управления по вопросам качества продовольствия и медикаментов (FDA) при министерстве здравоохранения и социальных служб США 17 высказались за то, что польза от применения вакцины производства компаний Pfizer и BioNTech перевешивает возможные риски. Один человек воздержался при голосовании.

В ближайшее время рекомендация экспертов будет рассмотрена должностными лицами FDA, которые примут окончательное решение по заявке. А уже 2 или 3 ноября вопрос будет рассмотрен экспертами центра по контролю и профилактике заболеваний (CDC).

В случае одобрения вакцина станет доступна для 28 млн детей. Отмечается, что администрация Белого дома уже начала проработку вопроса о запуске массовой вакцинации детей сразу же после одобрения CDC.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в США ожидают получения доступа к вакцине от COVID-19 для детей от пяти до 11 лет уже в ноябре текущего года.