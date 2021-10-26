Москва, 26 октября, 2021, 22:33 — ИА Регнум. Пик заболеваемости COVID-19 ожидается вМоскве к концу текущей недели. Об этом сообщила 26 октября замруководителя столичного департамента здравоохранения Елена Хавкина.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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«Москва сегодня, как и весь мир, переживает четвёртую волну. К сожалению, мы ожидаем, что к концу, наверное, этой недели у нас будет достаточно высокий пик заболеваемости», — сказала она в ходе пленарного заседания ВОЗ «Регионы за здоровье».

Напомним, ранее сегодня глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что более 35% от общей заболеваемости COVID-19 в России приходится на Москву, Подмосковье и Санкт-Петербург.