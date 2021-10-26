Рим, 26 октября, 2021, 20:47 — ИА Регнум. Итальянские эксперты сходятся во мнении, что равно или поздно третью прививку от коронавируса придется делать всем, передает Mediaset во вторник, 26 октября.

Russian.news.cn Вакцинация от коронавируса в Италии

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Заместитель министра здравоохранения Пьерпаоло Силери заявил, что третьи прививки, вероятно, начнут делать в январе 2022 года.

Постепенную отмену антикоронавирусных ограничений правительство страны начало в апреле 2021 года. Основные ограничения (за исключением масочного режима в закрытых помещениях) отменены в конце июня 2021 года. В августе-сентябре 2021 года в Италии вступили в силу новые ограничения (на посещение общественных мест), но они не касаются обладателей «антикоронавирусных паспортов» (привитых, переболевших и сохранивших антитела или сдавших тест с отрицательным результатом).

С 15 октября 2021 года те, у кого такого документа нет, не могут ходить и на работу. Не сделавшие прививку от коронавируса должны оплачивать тесты самостоятельно. В настоящее время привито около 74% граждан страны.