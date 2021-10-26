Женева, Швейцария, 26 октября, 2021, 20:28 — ИА Регнум. В мире за последние сутки зафиксировано 295 432 новых случая заражения коронавирусом, скончались ещё по меньшей мере 5469 пациентов с COVID-19. Такие данные приводит 26 октября Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

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Как уточняется, за весь период с начала пандемии в мире выявлено уже 243 857 028 носителей коронавирусной инфекции, подтверждено 4 953 246 случаев смерти от заболевания.

Напомним, днём ранее ВОЗ сообщала о 253 521 выявленном инфицированном и 3840 умерших пациентах с коронавирусом за сутки.